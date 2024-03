Premier Tusk o zmianach w składce zdrowotnej. "Nie wszystko mnie zachwyciło"

Premier Tusk o zmianach w składce zdrowotnej

Jednocześnie szef rządu zapowiedział, że "jeden do jeden nie wrócimy do modelu, w którym była niska składka ryczałtowa plus możliwość odpisania tego od podatku dochodowego". - Mało kto pamięta, ale de facto wtedy przedsiębiorcy efektywnie płacili około 50 złotych miesięcznie, a bardzo często ich pracownicy najmniej zarabiający płacili 10-krotnie więcej, więc stary model nie był do końca fair wobec wszystkich płatników składki. Ale to, co stało się jako konsekwencja działań premiera Morawieckiego, to dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy nie są krezusami, oni zasługują i dostaną to na co czekają, czyli niższej, ryczałtowej składki - zadeklarował premier Tusk.