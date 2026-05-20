W środę mija ważny termin dla przedsiębiorców. Czas na rozliczenie
"Dziś mija termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok" - przypomina ZUS w serwisie X.
Urząd podkreśla, że ten "obowiązek dotyczy też przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym".
Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2025 rok
ZUS wyjaśnia, że do rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok służą służą dokumenty za kwiecień: ZUS DRA lub ZUS RCA.
Zaznacza także, że "składkę zdrowotną w rocznym ujęciu muszą rozliczyć przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu i byli opodatkowani:
- według skali podatkowej
- podatkiem liniowym
- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych".
"Roczne rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów lub dochodów" - wyjaśnia ZUS.
Jak złożyć dokumenty
Urząd zaznacza, że dokumenty można złożyć także w formie papierowej w oddziale. W celu odręcznego wypełnienia formularza można skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez ZUS, który pomaga obliczyć roczną składkę zdrowotną.
Wyjaśnia także, że w przypadku niedopłaty składki, należy ją uregulować razem z należnościami za kwiecień. Natomiast jeśli pojawi się nadpłata, ZUS dzień po rozliczeniu utworzy wniosek o jej zwrot w portalu eZUS. Trzeba będzie wysłać go do czerwca.