W środę mija ważny termin dla przedsiębiorców. Czas na rozliczenie

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej trzeba przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do środy, 20 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnia również, co zrobić w przypadku niedopłaty lub nadpłaty.

"Dziś mija termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok" - przypomina ZUS w serwisie X.

Urząd podkreśla, że ten "obowiązek dotyczy też przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym".

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2025 rok

ZUS wyjaśnia, że do rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok służą służą dokumenty za kwiecień: ZUS DRA lub ZUS RCA.

Zaznacza także, że "składkę zdrowotną w rocznym ujęciu muszą rozliczyć przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu i byli opodatkowani:

  • według skali podatkowej
  • podatkiem liniowym
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych".

"Roczne rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów lub dochodów" - wyjaśnia ZUS.

Jak złożyć dokumenty

Urząd zaznacza, że dokumenty można złożyć także w formie papierowej w oddziale. W celu odręcznego wypełnienia formularza można skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez ZUS, który pomaga obliczyć roczną składkę zdrowotną.

Wyjaśnia także, że w przypadku niedopłaty składki, należy ją uregulować razem z należnościami za kwiecień. Natomiast jeśli pojawi się nadpłata, ZUS dzień po rozliczeniu utworzy wniosek o jej zwrot w portalu eZUS. Trzeba będzie wysłać go do czerwca.

Tagi:
Paulina Karpińska
