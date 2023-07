Rząd chce mieć wgląd w firmowe tajemnice. "Powinno się zaprzestać dalszych prac"

czytaj dalej

W 2023 roku średnioroczna inflacja wyniesie 11,9 procent, a w 2024 roku ma wyhamować do 5,2 procent - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Inflacja w 2025 roku ma spaść do 3,6 procent. Najnowsza prognoza różni się w stosunku do raportu opublikowanego marcu.