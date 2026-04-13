Coraz więcej pracujących emerytów na rynku

Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.
Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się nadal pracować. Między styczniem a październikiem 2025 roku liczba seniorów aktywnych zawodowo wzrosła o 4 procent - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Autorzy wskazują przyczyny tego zjawiska.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwrócił uwagę, że na polskim rynku pracy przybywa pracowników w wieku emerytalnym. Jak wskazano w publikacji, od stycznia do października 2025 r. liczba pracujących osób powyżej 65. roku życia wzrosła o 4 proc. do 524 tys. osób.

Wzrost zatrudnienia seniorów

Z raportu wynika, że wzrost zatrudnienia seniorów był wyższy niż w pozostałych grupach wieku, przy czym w najmłodszej kategorii wiekowej, czyli wśród osób w wieku 15-24 lata, odnotowano spadek zatrudnienia o 2,4 proc.

PIE przekazał, że w mikrofirmach, czyli liczących do 9 pracowników, pracuje 57 proc. wszystkich aktywnych zawodowo seniorów. Zdaniem Instytutu, wynika to z faktu, że wiele osób w wieku emerytalnym prowadzi własną działalność gospodarczą lub wspiera rodzinne biznesy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z kolei w największych firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników odsetek pracujących seniorów wynosi już tylko ok. 6,7 proc.

Branże, w których pracują emeryci

Jak przekazano w publikacji, seniorzy najczęściej pracują - jak to określił PIE w "tradycyjnych sektorach gospodarki" - w handlu i w przemyśle zatrudnionych jest odpowiednio 14,1 proc. oraz 12,7 pracowników powyżej 65 r.ż. Z kolei w ochronie zdrowia pracuje 11,7 proc. seniorów, w edukacji - 10,4 proc., a w rolnictwie - 8,6 proc.

Instytut wyjaśnił, że rosnący udział osób w wieku powyżej 65 r.ż. na polskim rynku pracy wynika m.in. ze zmian demograficznych.

"Trwający od wielu lat spadek liczby urodzin objawia się na rynku pracy m.in. tym, że roczniki wchodzące na rynek pracy są średnio rzecz biorąc dwa razy mniej liczne niż roczniki nabywające prawa emerytalne" - wyjaśnił Instytut.

Podkreślił, że w 2024 r. wśród osób wchodzących na rynek pracy (w wieku 20-24 lata) przeciętna liczebność rocznika wynosiła 353 tys., podczas gdy przeciętna liczebność rocznika osób w wieku okołoemerytalnym wynosiła 450 tys.

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
