Ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy. "Jest to jedyna formalność"

Pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Można to zrobić poprzez system elektroniczny praca.gov.pl. Na dopełnienie tego obowiązku firmy mają 14 dni.

Rozwiązanie wprowadziła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, będą mogli - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Pomoc dla Ukrainy - praca w Polsce

Jak podkreślono na rządowych stronach, obywatele Ukrainy - zarówno ci, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce - mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

W tym celu - według nowych przepisów - pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest już możliwa na stronie praca.gov.pl. "Jest to jedyna formalność!" - podkreślono.

Co ważne, obywatele Ukrainy, który przed 24 lutego 2022 roku legalnie pracowali w Polsce, nie muszą nic robić, by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce natomiast zmienić pracodawcę, nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia.