Wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników. Jest projekt ustawy

"Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania - ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Kontrola trzeźwości w pracy

W proponowanej regulacji przewidziano dwa tryby niedopuszczenia do pracy pracownika. Po pierwsze, gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna. Po drugie, na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).