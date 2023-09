Czterodniowy tydzień pracy w Polsce? Ekspert o pracownikach z "największymi szansami"

Czterodniowy tydzień w pracy w Polsce jest możliwy, ale nie we wszystkich branżach - tak uważa profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana. "Wprowadzenie, w perspektywie dekady, czterodniowego tygodnia pracy, jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach" - ocenił przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Organizacja zwróciła uwagę, że Kodeks pracy pozwala na skrócenie tygodnia pracy. "Jest nawet system skróconego tygodnia pracy, gdzie praca świadczona jest 4 dni w tygodniu z wydłużonym dobowym systemem czasu pracy. Takie rozwiązanie jest też możliwe do natychmiastowego stosowania w ramach indywidualnego systemu czasu pracy, a po części także zadaniowego systemu czasu pracy" - wyjaśniono.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce?

Zdaniem prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Lewiatana i byłego wiceministra pracy w rządzie PO-PSL, wprowadzenie skróconego tygodnia pracy, np. do 32 godzin, nie jest możliwe we wszystkich branżach. "Największe szanse na 4-dniowy tydzień pracy mają pracownicy zatrudnieni w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym czy IT. Tutaj są możliwości skracania tygodnia pracy przy monitorowaniu kosztów i wydajności" - wskazał Męcina.