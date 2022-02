Do kiedy można zmienić formę opodatkowania? Termin mija w tym miesiącu

Polski Ład sprawił, że wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania. Można to zrobić jedynie do określonego terminu. Dla znacznej części przedsiębiorców mija on już w tym miesiącu.

Polski Ład. Zmiana formy opodatkowania - do kiedy w 2022 roku?

Formę opodatkowania można zmienić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyska pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który otrzymał pierwszy przychód w styczniu 2022 roku ma więc czas na zmianę formy opodatkowania do 20 lutego 2022 roku. Jeżeli nie dopełni odpowiednich formalności do tego terminu, będzie mógł to zrobić dopiero za rok i do tego czasu będzie musiał rozliczać się w ramach obecnej formy opodatkowania.