Firmy liczą na drugą szansę w sprawie podatków. Wiceminister odpowiada

- W momencie, w którym mijał termin na dokonanie wyboru formy opodatkowania, nie dość, że nie były znane zmiany zaprezentowane w nowym projekcie, to także nie była znana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która determinuje całkowitą wysokość obciążeń przedsiębiorców – powiedział w rozmowie z "Rz" szef departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński.

Dziennik zapytał wiceministra finansów Artura Sobonia o to, czy taka możliwość jest rozważana.

Polski Ład - zmiana formy opodatkowania dla firm. Soboń odpowiada

- Jesteśmy otwarci na propozycje. Uważamy, że zmiana formy opodatkowania w trakcie roku byłaby zbyt trudna i skomplikowana. Choćby ze względu na fakt, że osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzą uproszczoną ewidencję i w wielu przypadkach nie dokumentują kosztów podatkowych. Środowisko doradców podatkowych zapowiada jednak, że przygotuje propozycję zmian ex post, w rozliczeniu rocznym po zakończeniu 2022 roku. Jeśli ta propozycja będzie w porządku pod względem systemowym i legislacyjnym, to będziemy o niej rozmawiać - odpowiedział.

"Rz" zwróciła uwagę, że przedsiębiorcy mieli czas na zgłaszanie uwag do 2 kwietnia i na pojawiające się postulaty, by przedłużyć termin konsultacji.

- Wolelibyśmy przestrzegać ustalonych terminów, by mieć więcej czasu na prace nad zgłoszonymi uwagami. Rozpatrzymy wszystkie uwagi do zmian podatkowych, także te, które wpłyną na początku przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu będziemy pracować nad uwagami. Następnie, zanim projekt zostanie przyjęty przez rząd, przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną – w tym uzgodnienia międzyresortowe i Komitet Stały Rady Ministrów. W końcu kwietnia projekt nowelizacji ustawy o PIT trafi do Sejmu - odpowiedział Soboń.