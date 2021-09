Zmiany w składce zdrowotnej. Wyliczenia ekspertów

Prowadzący działalność gospodarczą mają zapłacić w przyszłym roku składkę zdrowotną na poziomie nie 3, ani 9, ale 4,8 procent dochodu - wynika z informacji podanych przez "Rzeczpospolitą". Eksperci Grant Thornton wyliczyli, co oznaczałoby to dla kieszeni przedsiębiorców.

"Rząd początkowo proponował, aby w miejsce zryczałtowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł), jaką płacą obecnie, od nowego roku płacili 9 proc. od swoich dochodów, bez możliwości potrącenia podatku. Po tym, jak ten pomysł szokowego podwyższenia danin z działalności spotkał się z powszechną krytyką, rząd rozważał podwyższanie składki w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Ostatecznie rząd zrezygnował z tego rozwiązania, aby nie drażnić elektoratu corocznymi podwyżkami, i zdecydował się na jednorazową podwyżkę realnie płaconej składki zdrowotnej do 4,8 proc." - podała "Rzeczpospolita" .

Składka zdrowotna a rozliczenie według stawki liniowej

Eksperci Grant Thornton podkreślili, że choć "do ewentualnego wejścia w życie tych nowych i niezwykle istotnych dla przedsiębiorców regulacji pozostaje coraz mniej czasu", to "wciąż musimy poruszać się w obszarze spekulacji i domysłów".

Składka zdrowotna a rozliczenie według skali podatkowej

Z kolei w przypadku wyliczeń dla osób rozliczających się według skali podatkowej wzięto pod uwagę: dane w skali miesiąca prezentowane jako uśrednione dane roczne, wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł rocznie, zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej – zastąpienie ryczałtu składką 9 proc. (pierwotne zapowiedzi) albo 3 proc. bądź 4,8 proc. (kolejne zapowiedzi modyfikacji założeń), brak prawa do odliczenia jakiejkolwiek części składki zdrowotnej, brak innym zmian obejmujących m.in. składki ZUS, daniny solidarnościowej.

"Wynika to z tego, iż przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej mieliby być również beneficjentami wzrostu kwoty wolnej oraz wzrostu kwoty dochodu, powyżej którego stosuje się wyższą 32 proc. stawkę podatkową. Skala korzyści z tego tytułu jest na tyle wysoka, iż wielu przedsiębiorcom zrekompensuje to zmiany dotyczące składki zdrowotnej" - napisano w komunikacie.

Nowa składka zdrowotna - wnioski ekspertów

"W związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, próg ten wzrośnie z ok. 10 tys. zł miesięcznie do ok. 15 tys. zł miesięcznie i to niezależnie od tego czy składka zdrowotna będzie na poziomie 9 proc., 3 proc. czy też 4,8 proc." - stwierdzili.