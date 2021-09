Zmiany w podatkach z Polskiego Ładu. Kto zyska, a kto straci?

W środę rząd przyjął projekty ustaw związanych z Polskim Ładem, w tym pakiet podatkowy. Po konsultacjach publicznych do reformy podatkowej wniesiono kilka zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców .

O tym, kto dokładnie zyska, a kto straci na zmianach podatkowych mówił na antenie TVN24 Mateusz Walczak, współprowadzący program "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 GO. Jak wskazał, zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów, emeryci otrzymujący świadczenie np. w wysokości 2000 zł, zyskają 170 zł miesięcznie. Według zapewnień resortu więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc., czyli ponad 8 mln emerytów i rencistów.

Polski Ład - wynagrodzenia

Co z pracownikami na etacie? Z punktu widzenia pracowników kluczowe są trzy zmiany: wzrost kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł, podwyżka progu podatkowego (powyżej którego stawka PIT wynosi 32 proc.) z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Składka zdrowotna wynosi 9 proc. pensji, a odliczane obecnie jest 7,75 proc.