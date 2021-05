Kiedy wejdą w życie zmiany podatkowe z Polskiego Ładu? Rzecznik rządu wyjaśnia

Kto odczuje zmiany Polskiego Ładu?

Jak mówił, całe dodatkowe opodatkowanie dochodu powyżej granicy 12,5-13 tys. zł brutto trafi nie do budżetu, ale do systemu ochrony zdrowia.

Czy będzie górny limit składki zdrowotnej?

- Co do górnego limitu, tak jak w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne, pamiętajmy, że ona wynosi trzydziestokrotność średniej krajowej. Powyżej tej kwoty, osoby które oszczędzają na emeryturę, nie opłacają składek na ubezpieczenie emerytalne. Ma to na celu też uchronienie finansów ZUS, (...) by nie wypłacać ogromnych świadczeń emerytalnych dla osób najbogatszych w przyszłości - tłumaczył dyrektor PIE.

- My chcemy ograniczyć to zjawisko, jednocześnie wzmacniając służbę zdrowia, bo nakłady na nią dzięki temu wzrosną i będziemy mogli bardziej skutecznie realizować opiekę zdrowotną, wzmacniać szpitale, płacić lepsze wynagrodzenia - mówił.

Przykłady Ministerstwa Finansów

Zaprezentował także wpływ zmian na wysokość dochodów poszczególnych zawodów. - Ustaliliśmy, że dochód brutto operatora koparki wynosi obecnie 3500 złotych. Obecnie dostaje on około 2550 złotych netto miesięcznie, a po zmianach będzie to około 2700 złotych miesięcznie, a więc zostanie mu około 150 złotych więcej miesięcznie, czyli prawie 1800 złotych rocznie - powiedział.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to zapowiedzi: 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, ale też z drugiej strony zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku i koniec zryczałtowanej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców, która ma zostać zastąpiona składką proporcjonalną do dochodu.