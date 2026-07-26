Dla firm "To najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu". Tego boją się przedsiębiorcy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Miłosz Motyka o apelu przedsiębiorców w sprawie relacji polsko-ukraińskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wśród najczęściej wymienianych obaw polskiego biznesu znalazły się:

wzrost kosztów, w tym operacyjnych - 39 procent;

wzrost kosztów ubezpieczenia biznesu - 23 procent;

spadek zysków - 20 procent;

utrata płynności - 19 procent.

Ponadto 64 procent ankietowanych przedsiębiorców uważa cyberprzestępczość za jedno z głównych zagrożeń dla swojego biznesu. Na oszustwa wskazuje 53 procent, kolejne 60 procent styka się z próbami oszustwa regularnie, a 53 procent badanych obserwuje wzrost ich częstotliwości w ciągu ostatniego roku.

Najtrudniejsze czasy dla biznesu

- Na te obawy mikroekonomiczne nakładają się także zdarzenia i obawy w skali makro. Jak wynika z naszego badania, 58 procent polskich przedsiębiorców uważa, że to najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu jakie pamiętają w kontekście zjawisk ekonomicznych i geopolitycznych - wskazał, cytowany w badaniu, ekspert CRIF Polska, Kamil Gosławski.

Jak dodał, 62 procent polskich przedsiębiorców uważa, że globalne spowolnienie ma bezpośredni wpływ na ich biznes w ogólnym ujęciu, a 76 procent uważa, że sytuacja na świecie utrudnia im planowanie długofalowe.

- Co więcej, 65 procent stwierdziło, że z powodu globalnych napięć waha się, czy inwestować w rozwój działalności. To pokazuje, że polskie firmy dojrzale podchodzą do oceny swojego otoczenia biznesowego - ocenił Gosławski.

Tak się zmienia biznes

Badani pytani jak reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe, wskazali, że najczęściej rewidują plany rozwoju i wstrzymują część inwestycji (36 procent), stawiają na efektywność kosztową ponad inne działania (32 procent) oraz włączają AI i nowe technologie do swojej działalności, żeby ograniczyć koszty (25 procent).

- Z badania wynika, że 75 procent polskich przedsiębiorców korzysta lub planuje skorzystać ze sztucznej inteligencji w prowadzeniu biznesu w najbliższym czasie. To trend ogólnoświatowy, w który polskie firmy się wpisują. Warto jednak zaznaczyć, że nie zamierzają 'ślepo' ufać technologii. Aż 82 procent przedsiębiorców uważa, że wyniki pracy i decyzje podejmowane przez AI wymagają stałego nadzoru ludzkiego - dodał Gosławski.

Firmy inwestują w AI

Prawie połowa ankietowanych firm z Polski (47 procent) powierza AI obsługę zadań administracyjnych, 45 procent widzi w niej narzędzie pozwalające utrzymać konkurencyjność biznesu, a 42 procent automatyzuje za jej pomocą różnego rodzaju codzienne operacje.

Jak wskazali autorzy, 41 procent właścicieli firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizacji produktów i usług dla konkretnych klientów. Z kolei 37 procent ankietowanych stosuje AI też jako narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem oraz jako dodatkową tarczę ochronną przed oszustami.

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Badanie, na zlecenie CRIF, przeprowadził Opinium Research wśród pięciu tysięcy konsumentów w pięciu europejskich krajach (w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie) w dniach 20 marca-9 kwietnia 2026 r. Opinium Research przeprowadził również, w dniach 20 marca-7 kwietnia 2026 roku, badanie w tych samych pięciu krajach wśród 500 osób podejmujących decyzje biznesowe.

W Polsce badanie konsumentów objęło 1000 osób, a badanie firm - 100 osób podejmujących decyzje biznesowe.