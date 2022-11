"Ta podwyżka będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm"

Podwyżka w przyszłym roku składki ZUS będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm - stwierdził rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) Adam Abramowicz. Dodał, że "to jeden z czynników, wobec których mikrofirmy będą miały w przyszłym roku ogromne trudności".

Rzecznik MŚP o podwyżce składki ZUS dla firm

- Liczymy także na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze postulaty, jeśli chodzi o ułatwienia. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i niezwykle ważne jest, żeby wprowadzić do prawa zmiany, które pozwolą firmom przejść trudny okres. Jednym z najważniejszych postulatów rzecznika MŚP i przedsiębiorców zrzeszonych w radzie przy rzeczniku jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - przypomniał Abramowicz.

Przypomniał, że w 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc., czyli o ok. 200 zł, sięgając ok. 1,4 tys. zł (bez składki zdrowotnej). - Dla wielu maleńkich mikrofirm jest to kwota zaporowa, stąd mówimy o wielu zamknięciach i zawieszeniach firm - wskazał rzecznik.