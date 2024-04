Rząd szykuje nowy podatek. Zyski liczone w miliardach

Próg przychodowy

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, podatek będzie miał zastosowanie do jednostek składowych grupy międzynarodowej lub grupy krajowej, jeżeli w co najmniej dwóch z czterech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy osiągnęły one przychód grupowy (wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy) na poziomie co najmniej 750 mln euro. Projekt ustawy definiuje grupę międzynarodową jako taką, w przypadku której co najmniej jedna jednostka, czy zakład jest zlokalizowana poza Polską, z kolei grupa krajowa to taka, której wszystkie jednostki i zakłady zlokalizowane są w naszym kraju. Takie podmioty będą musiały oszacować wysokość uzyskanego dochodu – wedle zasad opisanych w projektowanej ustawie - oraz następnie oszacować wysokość zapłaconych podatków – również wg zasad z projektu. To umożliwi im przeprowadzenie testu efektywnej stawki podatkowej.