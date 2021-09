Ostrzeżenie przed wzrostem cen i upadkiem tysięcy firm. Apel w sprawie nowego podatku

Kolejnych zmian w projekcie, który jest już w Sejmie, domaga się Polska Izba Handlu. Chodzi o "wyłączenie z konstrukcji tej daniny podmiotów prowadzących działalność handlową w obszarze artykułów niskomarżowych". "Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której na skutek nieproporcjonalnych obciążeń fiskalnych upadną polscy hurtownicy" - dodano.

Jak czytamy w stanowisku, Polska Izba Handlu wyraża swoje "poważne zaniepokojenie" konstrukcją tej daniny, gdyż w jej ocenie "uderzy ona pośrednio w dziesiątki tysięcy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców". - Tego typu regulacja może doprowadzić do upadku tysięcy dystrybutorów zwłaszcza produktów niskomarżowych - mówi cytowany w komunikacie Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Podatek minimalny - Polski Ład

"W ocenie Izby wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli między innymi hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG – dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców" - napisano.

- Należy pamiętać, iż polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów - zwraca uwagę wiceprezes Izby.