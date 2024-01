Ministerstwo Finansów wzięło pod lupę podatek minimalny

Podatek minimalny wprowadzono, by firmy nie mogły uniknąć płacenia podatku CIT w Polsce. Chociaż pojawił się w 2021 roku, to ze względu na przesunięcia dopiero w zeznaniu za 2024 rok ma być uwzględniony po raz pierwszy. W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów stwierdziło, że obecnie trwają "wewnętrzne analizy" co do zasad jego funkcjonowania.

Na stronach Sejmu została opublikowana odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację posła Pawła Papke (KP Koalicja Obywatelska). Poseł pytał o podatek minimalny oraz o to, czy zostanie on utrzymany, zawieszony, zlikwidowany, czy może wejdzie w życie zgodnie z zapisami. "(…) pragnę poinformować, że obowiązujące regulacje dot. podatku minimalnego stanowią przedmiot wewnętrznych analiz prowadzonych w Ministerstwie Finansów, w tym w kontekście formuły dalszego ich funkcjonowania" – napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską. Zaznaczył, że ze względu na zwolnienie z tego podatku, które, które obowiązywało do końca 2023 r., pierwsze rozliczenie opodatkowania tym podatkiem "nastąpi, co do zasady, w zeznaniu za rok 2024 r. (a więc w 2025 r.)".