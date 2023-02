"Podatkowa żenada roku. MF zna sprawę i nic nie robi"

Przedsiębiorcy mieli czas do końca stycznia na wysłanie PIT-11 do urzędów skarbowych. Deklaracja zawiera informację o dochodach uzyskanych przez pracownika w danej firmie w minionym roku. O ile w przypadku polskich obywateli nikt nie powinien mieć z tym problemu, to pojawia się on w przypadku cudzoziemców, ponieważ nie każdy obcokrajowiec posiada polski numer PESEL. Jest on tymczasem niezbędny, by pracodawca mógł przesłać elektronicznie PIT-11 do fiskusa.