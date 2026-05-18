Opłata tylko z góry. Rząd szykuje zmiany dla przedsiębiorców

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy wprowadzającej obowiązek uiszczania opłat z góry przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Zgodnie z proponowanymi przepisami opłaty będą pobierane już na etapie składania wniosków o wydanie zgody, zezwolenia lub dokonanie wpisu do rejestru.

W poniedziałek na stronach kancelarii premiera został opublikowany porządek wtorkowych obrad rządu. Podano w nim, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt dotyczy m.in. momentu, w którym podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego uiszczają opłaty, związane ze składanymi wnioskami, dotyczącymi zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru.

Zmiany dla firm nadzorowanych przez KNF

W projekcie wskazuje się, że obecne przepisy nakładają na uczestników postępowań prowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obowiązek uiszczenia opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgody czy też dokonania innej czynności urzędowej.

Z uzasadnienia wynika, że część wniosków składanych do UKNF jest niepoprawna i wymaga podejmowania przez urząd szeregu czynności, co wydłuża prowadzone postępowania. Jedną z przyczyn ma być m.in. fakt, że według obecnego systemu opłaty są wnoszone dopiero po rozstrzygnięciu sprawy.

Projektowana ustawa zmienia moment uiszczenia opłat w zakresie zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru. Opłaty te będą pobierane z góry, a więc opłacie będzie podlegał już wniosek składany przez podmioty.

Jakość wniosków ma wzrosnąć

W uzasadnieniu podano, że zapłata za wniosek z góry jest "uzasadniona, ponieważ koszty po stronie UKNF wiążą się z samym faktem prowadzenia postępowania, a zatem powstają niezależnie od rozstrzygnięcia, które w danym postępowaniu zapada". Poza tym - jak podkreślono - w uzasadnieniu, zmiana momentu uiszczenia opłaty "powinna przyczynić się do poprawy jakości składanych wniosków".

W projekcie proponuje się także wprowadzenie opłaty za czynności związane z rozpatrywaniem przez UKNF zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego oraz TFI. Opłata ma być nie wyższa niż równowartość 4500 euro.

Przepisy projektowanej ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
