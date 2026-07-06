Dla firm Duże zmiany dla firm. Rząd zapowiada drugi pakiet deregulacyjny Oprac. Wiktor Knowski |

Domański o leczeniu w Szpitalu Południowym. "Nigdy w tym szpitalu nie byłem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Rozwiązania przedstawili minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapowiedziane zmiany - jak przekonywali - mają doprowadzić do większej pewności prawa podatkowego, a także sprawić, by administracja skarbowa była bardziej przyjazna dla podatników.

💬 Nasze zadania są jasne: ma być prościej i ma być pewniej.

✔️ Pewne interpretacje podatkowe

✔️ Rozszerzenie milczącej zgody

✔️ Czytelne procedury relacji z administracją

✔️ Wykorzystanie rewolucji cyfrowej do tego, aby podatnikom było prościej

– minister @Domanski_Andrz. pic.twitter.com/R1zPHVC0Ar — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) July 6, 2026 Rozwiń

Cyfryzacja usług

- Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej, wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne - dodał.

Jak wskazał Domański, aplikacja ograniczy koszty prowadzenia działalności; jednocześnie rząd nie planuje ograniczać możliwości korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online.

- To będzie ogromna zmiana, bo ułatwi życie 2 mln podatników, którzy przygotowują deklaracje VAT-owskie - stwierdził minister.

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Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu poinformował z kolei, że rząd chce ponadto udoskonalić usługi informatyczne i systemy, w których gromadzone są dane w rejestrach publicznych.

- Wszystko to, co administracja skarbowa może pozyskać z rejestrów publicznych za pomocą narzędzia informatycznego, ma pozyskać za pomocą narzędzia informatycznego. Skończymy z tym, że podatnik, obywatel, przedsiębiorca musi przynosić do urzędu wydruk czegoś, co pobiera z rejestru publicznego, po to, żeby zanieść to do innego urzędu, który to urząd de facto ma do tego dostęp - wskazał Berek.

Zmiany w interpretacji podatkowej

Zgodnie z zapowiedziami zmienić się mają zasady dotyczące interpretacji podatkowej. Jak powiedział minister Berek, interpretacje podatkowe będą miały okres ważności.

- Każda interpretacja indywidualna będzie miała wskazany okres ważności. Administracja skarbowa wydając interpretację będzie wskazywała, że jest ona ważna. Zakładamy, że - co do zasady - będzie to interwał pięcioletni. Po upływie tego czasu administracja będzie sprawdzała, czy ta interpretacja jest aktualna. Jeśli tak, przedłuży ważność. Jeśli nie, będzie ona usuwana z systemu w taki sposób, żeby podatnik wiedział, że z tej interpretacji korzystać bezpiecznie już nie może - powiedział Berek.

Zapowiedział także zmiany w interpretacjach ogólnych - chodzi o to, aby podatnicy nie ponosili konsekwencji zmiany interpretacji ogólnej. Dodał, że taka zmiana interpretacji będzie działać "tylko na przyszłość" i że jest to uznawane za jedną z kluczowych spraw, więc powinno wejść w życie już na początku 2027 roku.

Milcząca zgoda

Milcząca zgoda to zasada, kiedy brak reakcji urzędu w wyznaczonym terminie, oznacza automatyczne zaakceptowanie wniosku. W trakcie konferencji zapowiedziano rozszerzenie zakresu stosowania milczącej zgody m.in. w kwestiach proceduralnych, takich jak przywrócenie terminu.

Poza tym ma zostać zapisana w przepisach zasada, żeby urząd nie mógł żądać od obywateli danych, które są dostępne w publicznych bazach danych. Zmiany nastąpią także w zakresie odsetek karnych - jeśli podatnik sam zorientuje się w pomyłce albo jako pierwszy zareaguje na sygnał wygenerowany przez systemy MF i złoży korektę, zapłaci o połowę niższe odsetki karne.

- Koniec z nieograniczonym czasem sprawdzania rozliczeń podatkowych. Kontrola podatkowa ma jasne ramy - wiadomo, kiedy jest początek i koniec. W przypadku czynności sprawdzających nie ma takich ram i podatnik nie ma pewności, kiedy takie czynności się kończą. Zmienimy to - przekazał Domański.

Dodał, że jednocześnie zostanie wprowadzona zasada, że zastosowanie się do zaleceń wypracowanych w trakcie czynności sprawdzających będzie chronić przed odsetkami za zwłokę i karami.

- Zwykła pomyłka podatnika nie może być traktowana jak przestępstwo. Zmniejszamy kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd w deklaracji podatkowej oraz gdy złoży pierwszą deklarację po terminie. System sam powiadomi podatnika, gdy w rozliczeniu znajdzie się prosty błąd. Jeśli podatnik go poprawi po takim automatycznym powiadomieniu, zanim nastąpi kontakt od urzędnika, w takiej sytuacji kwota podatnik zapłaci tylko połowę należnych odsetek - powiedział Domański.

Z kolei minister Berek zapowiedział zniesienie solidarnej odpowiedzialności podatników za podatek od nieruchomości w sytuacji, jeśli nieruchomość posiadana jest we współwłasności. W efekcie każdy podatnik będzie płacił podatek proporcjonalnie do swojego udziału w gruncie. Dodał, że w postępowaniach podatkowych zostanie wprowadzona zasada istotności - urząd nie będzie wszczynał postępowań w przypadku pomyłek podatników o niewielkich skutkach.

- Kwota istotności zostanie ustalona w dialogu - zapowiedział Maciej Berek.

Nowy pakiet deregulacyjny

Wśród zapowiedzianych zmian znalazły się także:

wydłużenie z 14 do 30 dni okresu na odwołanie od decyzji podatkowych,

umożliwienie przedsiębiorcy w restrukturyzacji uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, jeśli ten realizuje plan restrukturyzacji,

wprowadzenie możliwości wskazania przez przedsiębiorcę dobrowolnego zabezpieczenia np. na nieruchomościach, aby uniknąć zajmowania rachunku przez służby skarbowe,

podatnik będzie mógł złożyć zaświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu odwołania w sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie organów skarbowych jest dla niego korzystne, co pozwoli na szybsze wejść w życie tego rozstrzygnięcia.

Ministrowie zapowiedzieli także wprowadzenie wiążących informacji podatkowych w CIT i PIT, na wzór tych stosowanych w VAT i akcyzie. Ma być także lepsza, "100-procentowa" weryfikacja decyzji o zabezpieczeniu podatku przez zakończeniem postępowania i wydaniem decyzji podatkowej. Weryfikacją mają zajmować się sądy lub organy wykonawcze.

Maciej Berek zwrócił uwagę, że Rada Ministrów podejmuje działania w zakresie deregulacji od półtora roku. - Dokończymy wszystko to, na co umówiliśmy się w tej fazie 1.0, chociaż nie wszystko w tym obszarze nam się udało - przyznał Berek.