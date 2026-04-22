Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw

Firmy na całym świecie coraz częściej nie dają sobie rady finansowo. Z danych Allianz Trade wynika, że w 2026 roku liczba bankructw wzrośnie o sześć procent. Dodatkowo trwający konflikt na Bliskim Wschodzie może sprawić, że w latach 2026-2027 upadnie kolejne kilkanaście tysięcy firm.

Liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o sześć proc. w 2026 r. (analogicznie jak w 2025 r.) - wynika z analizy Allianz Trade.

Oznaczać to będzie piąty rok z rzędu wzrostu liczby upadłości, po czym w 2027 r. liczba ta ustabilizuje się na wysokim poziomie. Jednak przedłużający się konflikt zwiększy ryzyko dalszego narastania zjawiska niewypłacalności.

Negatywne czynniki

Wskazano, że kryzys na Bliskim Wschodzie zwiększył zmienność i niepewność na rynkach energii, w kosztach transportu i globalnych łańcuchach dostaw. Poza bezpośrednimi zakłóceniami, skutki drugiego rzędu wskazują na przyspieszenie inflacji, zaostrzenie warunków finansowych i pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców.

- Sytuacja ta powoduje wzrost kosztów w globalnych łańcuchach wartości, od sektora rolno-spożywczego po produkcję, opiekę zdrowotną i technologię. Zwiększa również presję na sektory energochłonne, takie jak transport, chemia i metalurgia - oceniał Aylin Somersan Coqui, dyrektor generalna (CEO) Allianz Trade.

Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP

Z kraju

Jak dodała, "połączenie słabszego popytu, rosnących kosztów produkcji i zaostrzonych warunków finansowych stanowi obciążenie dla przedsiębiorstw o słabej sile cenowej, niskich marżach, wysokim poziomie zadłużenia lub strukturalnie wyższych wymaganiach dotyczących kapitału obrotowego".

- W porównaniu z naszą prognozą sprzed kryzysu, bezpośrednim następstwem konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie dodatkowe siedem tysięcy przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie w 2026 r. i siedem tysięcy dziewięćset w 2027 roku - dodała.

Niewypłacalność firm w Polsce

Niewypłacalności rosły w Polsce nieprzerwanie od 2020 roku - wzrost o 462 proc. w stosunku do ostatniego przedkryzysowego, 2019 roku (977 w 2019 vs. 5 492 w 2025 roku).

Autorzy raportu stwierdzili , że na "tak wyraźny wzrost liczby niewypłacalności" w Polsce wpływ ma kilka czynników. "Poza samymi wstrząsami w kilku ostatnich latach - które występowały przecież także w wielu innych krajach - znaczenie ma polska specyfika podejścia do problemów firm" - ocenili.

Jak wyjaśnili, "składają się na nią dwa główne czynniki: uproszczenie i przyspieszenie otwierania procedur naprawczych oraz w efekcie preferowanie w praktyce dłużników kosztem wierzycieli".

Wskazali także, że to strategia "dania drugiej szansy", zwłaszcza w obliczu strukturalnych problemów sektora MŚP z rosnącymi kosztami najpierw pracy, a obecnie energii.

Ekspert: to realnie zmniejsza poczucie pewności prowadzenia biznesu w Polsce

- Problemem wcale nie jest sama w sobie liczba niewypłacalności w Polsce - i nie jest to kontrowersja jedynie dla zasady. Dużo firm restrukturyzuje się, znika ale też jednocześnie wciąż sporo ich w Polsce powstaje, jest to więc świadectwo dużej dynamiki gospodarczej, sprzyjając także optymalizacji wykorzystania zasobów - ocenił Sławomir Bąk zarządzający oceną ryzyka i odzyskiwaniem należności w Allianz Trade w Polsce.

Podał, że ponieważ w Polsce postawiono na transparentność i udrażnianie problemów z płynnością na jak najwcześniejszym etapie, nie ma jak na razie do czynienia z tak dużą liczbą niewypłacalności firm większych, jak m.in. w Europie Zachodniej (gdzie odwrotnie niż u nas, firmy często były chronione przed procedurami niewypłacalnościowymi). Stąd problem wzrostu liczby likwidowanych miejsc pracy nie jest dojmujący obecnie w naszym kraju.

- Problem jednak jest inny, gdyż powszechność i łatwość prowadzenia działań naprawczych realnie zmniejsza poczucie pewności prowadzenia biznesu w Polsce - powiedział.

Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"

Z kraju

Co dalej z cieśniną Ormuz?

Autorzy raportu wskazali, że jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana przez dłuższy czas, skutki drugiego rzędu mogą się nasilić wraz z utrzymującymi się zakłóceniami w globalnych dostawach ropy i gazu, a także niedoborami innych surowców (w tym nawozów i helu). W połączeniu z rosnącą inflacją, spadkiem zaufania i niższym wzrostem gospodarczym spowodowałoby to wzrost ryzyka niewypłacalności.

- W przypadku długotrwałej i powszechnej eskalacji liczba przypadków niewypłacalności na świecie wzrosłaby o 10 proc. w 2026 r. i o 3 proc. w 2027 r. Oznaczałoby to około czterech tysięcy stu dodatkowych przypadków niewypłacalności w Stanach Zjednoczonych i dziesięciu tysięcy pięćset w Europie Zachodniej w latach 2026–2027 – powiedział Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Przy wzroście liczby upadłości przedsiębiorstw na świecie o 6 proc. w 2026 r. Dział Analiz Ekonomicznych Allianz Trade szacuje, że w ich efekcie bezpośrednio zagrożonych będzie 2,2 mln miejsc pracy. Oznacza to wzrost o 94 tys. w porównaniu z 2025 r.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
kalkulator podatki wydatki budzet shutterstock_1523326748
Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?
Minister energii Miłosz Motyka
Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje
Z kraju
Rurociąg "Przyjaźń"
Ropa popłynęła rurociągiem "Przyjaźń". 90 miliardów euro dla Ukrainy
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
Ze świata
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
Z kraju
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
Turystyka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
Tech
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
Z kraju
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Z kraju
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Z kraju
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Kevin Warsh
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Z kraju
Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
"Niestety prezydent nie stanął po stronie Polaków"
Z kraju
John Ternus
Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"
Łukasz Figielski
kryptowaluty shutterstock_2667101901
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
Z kraju
Zondacrypto
Nowe oświadczenie szefa Zondacrypto. Zmiana warunków współpracy i zwrot laptopów
Z kraju
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
Moto
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
Ze świata
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
Tech

