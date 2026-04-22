Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw Oprac. Paulina Karpińska |

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o sześć proc. w 2026 r. (analogicznie jak w 2025 r.) - wynika z analizy Allianz Trade.

Oznaczać to będzie piąty rok z rzędu wzrostu liczby upadłości, po czym w 2027 r. liczba ta ustabilizuje się na wysokim poziomie. Jednak przedłużający się konflikt zwiększy ryzyko dalszego narastania zjawiska niewypłacalności.

Negatywne czynniki

Wskazano, że kryzys na Bliskim Wschodzie zwiększył zmienność i niepewność na rynkach energii, w kosztach transportu i globalnych łańcuchach dostaw. Poza bezpośrednimi zakłóceniami, skutki drugiego rzędu wskazują na przyspieszenie inflacji, zaostrzenie warunków finansowych i pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców.

- Sytuacja ta powoduje wzrost kosztów w globalnych łańcuchach wartości, od sektora rolno-spożywczego po produkcję, opiekę zdrowotną i technologię. Zwiększa również presję na sektory energochłonne, takie jak transport, chemia i metalurgia - oceniał Aylin Somersan Coqui, dyrektor generalna (CEO) Allianz Trade.

Jak dodała, "połączenie słabszego popytu, rosnących kosztów produkcji i zaostrzonych warunków finansowych stanowi obciążenie dla przedsiębiorstw o słabej sile cenowej, niskich marżach, wysokim poziomie zadłużenia lub strukturalnie wyższych wymaganiach dotyczących kapitału obrotowego".

- W porównaniu z naszą prognozą sprzed kryzysu, bezpośrednim następstwem konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie dodatkowe siedem tysięcy przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie w 2026 r. i siedem tysięcy dziewięćset w 2027 roku - dodała.

Niewypłacalność firm w Polsce

Niewypłacalności rosły w Polsce nieprzerwanie od 2020 roku - wzrost o 462 proc. w stosunku do ostatniego przedkryzysowego, 2019 roku (977 w 2019 vs. 5 492 w 2025 roku).

Autorzy raportu stwierdzili , że na "tak wyraźny wzrost liczby niewypłacalności" w Polsce wpływ ma kilka czynników. "Poza samymi wstrząsami w kilku ostatnich latach - które występowały przecież także w wielu innych krajach - znaczenie ma polska specyfika podejścia do problemów firm" - ocenili.

Jak wyjaśnili, "składają się na nią dwa główne czynniki: uproszczenie i przyspieszenie otwierania procedur naprawczych oraz w efekcie preferowanie w praktyce dłużników kosztem wierzycieli".

Wskazali także, że to strategia "dania drugiej szansy", zwłaszcza w obliczu strukturalnych problemów sektora MŚP z rosnącymi kosztami najpierw pracy, a obecnie energii.

Ekspert: to realnie zmniejsza poczucie pewności prowadzenia biznesu w Polsce

- Problemem wcale nie jest sama w sobie liczba niewypłacalności w Polsce - i nie jest to kontrowersja jedynie dla zasady. Dużo firm restrukturyzuje się, znika ale też jednocześnie wciąż sporo ich w Polsce powstaje, jest to więc świadectwo dużej dynamiki gospodarczej, sprzyjając także optymalizacji wykorzystania zasobów - ocenił Sławomir Bąk zarządzający oceną ryzyka i odzyskiwaniem należności w Allianz Trade w Polsce.

Podał, że ponieważ w Polsce postawiono na transparentność i udrażnianie problemów z płynnością na jak najwcześniejszym etapie, nie ma jak na razie do czynienia z tak dużą liczbą niewypłacalności firm większych, jak m.in. w Europie Zachodniej (gdzie odwrotnie niż u nas, firmy często były chronione przed procedurami niewypłacalnościowymi). Stąd problem wzrostu liczby likwidowanych miejsc pracy nie jest dojmujący obecnie w naszym kraju.

- Problem jednak jest inny, gdyż powszechność i łatwość prowadzenia działań naprawczych realnie zmniejsza poczucie pewności prowadzenia biznesu w Polsce - powiedział.

Co dalej z cieśniną Ormuz?

Autorzy raportu wskazali, że jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana przez dłuższy czas, skutki drugiego rzędu mogą się nasilić wraz z utrzymującymi się zakłóceniami w globalnych dostawach ropy i gazu, a także niedoborami innych surowców (w tym nawozów i helu). W połączeniu z rosnącą inflacją, spadkiem zaufania i niższym wzrostem gospodarczym spowodowałoby to wzrost ryzyka niewypłacalności.

- W przypadku długotrwałej i powszechnej eskalacji liczba przypadków niewypłacalności na świecie wzrosłaby o 10 proc. w 2026 r. i o 3 proc. w 2027 r. Oznaczałoby to około czterech tysięcy stu dodatkowych przypadków niewypłacalności w Stanach Zjednoczonych i dziesięciu tysięcy pięćset w Europie Zachodniej w latach 2026–2027 – powiedział Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Przy wzroście liczby upadłości przedsiębiorstw na świecie o 6 proc. w 2026 r. Dział Analiz Ekonomicznych Allianz Trade szacuje, że w ich efekcie bezpośrednio zagrożonych będzie 2,2 mln miejsc pracy. Oznacza to wzrost o 94 tys. w porównaniu z 2025 r.

OGLĄDAJ: TVN24