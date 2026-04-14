Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców

Z nowej aplikacji, którą ZUS uruchomił 14 kwietnia, może skorzystać każdy przedsiębiorca, jak również wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo.

Co umożliwia aplikacja?

W aplikacji mZUS dla Płatnika można m.in.: sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA), wysłać wybrane wnioski do ZUS (np. zaświadczenie o niezaleganiu), zgłosić umowę o dzieło (RUD), samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS, skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony, umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

ZUS w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej przekazał, że aplikacja została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii wprowadzono zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

Jak zainstalować mZUS dla Płatnika?

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Aby korzystać z aplikacji, trzeba mieć aktywne konto płatnika w eZUS. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS.

"Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej - bez konieczności logowania się do systemu na komputerze" - podkreślił Zakład.

