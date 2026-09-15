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Dla firm

Tyle wyniesie płaca minimalna w 2027 roku

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Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od początku 2027 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa. Rozporządzenie określające nowe stawki zostało we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Stawka wzrośnie o 144 złotych w porównaniu z tegoroczną płacą.

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32,30 zł - rozporządzenie w tej sprawie zostało we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

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Dla pracownika

Wysokość płacy minimalnej w 2027 roku

Ogłoszone w rozporządzeniu kwoty były przedmiotem negocjacji podczas Rady Dialogu Społecznego. Radzie nie udało się jednak wypracować porozumienia w tej sprawie. Propozycja strony związkowej zakładała wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Ostatecznie, w wyniku braku zgody w RDS co do wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, to Rada Ministrów podjęła decyzję w tej sprawie. Zgodnie z prawem, rząd miał na to czas do 15 września.

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Pieniądze

Wzrost minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich 10 lat

W ciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł (w 2015 r. było to 1 750 zł).

Największy wzrost miał miejsce w 2023 i 2024 roku, kiedy kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

I tak, od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3 600 zł. W sumie - w porównaniu z 2022 r. - był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4 300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4 666 zł, a w tym roku została podwyższona o 140 zł do 4 806 zł brutto. Na rękę jest to około 3 605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Minimalne wynagrodzeniePensja minimalna
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