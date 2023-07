Podwyżka pensji minimalnej. Pięcioro pracowników będzie kosztować tyle samo, co sześć osób do tej pory

Płaca minimalna została podwyższona 1 lipca, a za kilka miesięcy dojdzie do jej kolejnej podwyżki - od 1 stycznia 2024 roku ma wynieść 4242 złote brutto. To przełoży się na wyższe koszty po stronie pracodawców.

Płaca minimalna w 2024 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, tak jak w tym roku. Jest to spowodowane wysoką inflacją. Rząd proponuje, by od stycznia pensja minimalna wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca 2024 r. - 4300 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa, która jest powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, ma wzrosnąć do poziomu 27,70 zł od stycznia i do 28,10 zł od lipca 2024 r.