Marketplace – trend czy realna szansa na wzrost sprzedaży? 

Marketplace stał się dominującym modelem biznesowym w segmencie e-commerce, odpowiadając już za ponad 60% globalnego rynku sprzedaży internetowej*. To platforma do sprzedaży, która skupia zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i znane, silne marki. Klientom daje to bardzo duży wybór produktów, a sklepom internetowym unikalną szansę na rozwój. Jeśli zależy ci na szybkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców, marketplace jest miejscem dla Ciebie. Na polskim rynku e-commerce uwagę przyciąga EmpikPlace – jedna z najszybciej rozwijających się platform.

Czym jest marketplace?

Platformy typu marketplace to internetowi „pośrednicy” w sprzedaży – charakteryzują się przede wszystkim szeroką ofertą od wielu Sprzedawców dostępną w jednym miejscu. Dla e-sklepów to duże możliwości rozwoju – dzięki rozpoznawalności i doświadczeniu platformy sprzedażowej, mogą dotrzeć do milionów klientów, bez konieczności inwestycji w marketing i reklamę we własnym zakresie. A przecież bez odpowiedniej promocji, trudno o wysoką sprzedaż.

Duże, znane marketplace’y o ugruntowanej pozycji na rynku dysponują także gotowymi rozwiązaniami technicznymi – odpadają więc koszty związane z zakupem własnej domeny, hostingiem czy certyfikatami, konieczne przy budowie własnego sklepu online. Po prostu – wystarczy założyć konto na platformie, przejść przez szybki i łatwy proces wdrożenia i od razu zacząć sprzedawać.

Korzystanie z platformy sprzedażowej pozwala także zaoszczędzić czas i zacząć zarabiać szybko, co szczególnie w aktualnej, wymagającej sytuacji gospodarczej ma duże znaczenie. Jednocześnie nie ogranicza to Sprzedawcy, który może równolegle pracować nad rozwojem własnej marki i sklepu online. Jest także świetnym uzupełnieniem dla sklepów stacjonarnych, które chcą dotrzeć do większej grupy odbiorców w sieci.

Coraz więcej Sprzedawców jeszcze mocniej dywersyfikuje kanały sprzedaży, oferując swoje produkty na kilku różnych marketplace’ach jednocześnie. Tylko jak wybrać ten, z którym nasz biznes naprawdę nabierze wiatru w żagle?

Sprzedaż na marketplace – na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze platformy warto wziąć pod uwagę kilka czynników – to zarówno rozpoznawalność i siła marki, skala operacji, znajomość i dogłębne zrozumienie rynku, jak również zaplecze technologiczne, proponowane warunki współpracy i system rozliczeń, a także wsparcie, jakie dany marketplace może zapewnić Sprzedawcy.

W TOP5 platform e-commerce od lat mocną pozycję zajmuje polska firma – Empik, jeden z liderów transformacji cyfrowej na rodzimym rynku. Nie wszyscy może to wiedzą, ale Empik.com prowadzi nie tylko sprzedaż własną – od 2017 roku dynamicznie działa także w modelu marketplace (EmpikPlace). Głównym wyróżnikiem Empiku na tle innych graczy jest mocna marka z blisko 75-letnią tradycją, a co za tym idzie, zaufanie, jakim darzą ją miliony polskich klientów. Co ciekawe, Empik.com to jeden z najstarszych e-commerce’ów w Polsce i rówieśnik Google’a.

EmpikPlace w liczbach

W ostatnich miesiącach EmpikPlace rozwija się w imponującym tempie, notując 100% dynamikę sprzedaży rok do roku. Na platformie swoje sklepy prowadzi ponad 3,5 tysiąca Sprzedawców, którzy do tej pory zrealizowali blisko 5 milionów zamówień.

Platforma Empik.com notuje miesięcznie ponad 32 mln odwiedzających. Świetnie radzi sobie także aplikacja mobilna Empiku, osiągająca trzycyfrowe wzrosty. Z oceną 4,9/5 jest najlepiej ocenianą polską aplikacją zakupową.

Empik dociera ze swoją ofertą średnio do co czwartego polskiego internauty. To ogromny potencjał dla Sprzedawców online – zarówno dużych marek, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby poszerzać grono swoich odbiorców.

Klarowne zasady współpracy i łatwy start

Obok silnej marki i znajomości polskiego rynku „od podszewki”, EmpikPlace to także przejrzyste, korzystne dla Sprzedawcy warunki. Współpraca jest oparta o stawki prowizyjne, często dużo niższe w porównaniu z innymi wiodącymi platformami. Ponadto, nie znajdziemy tu opłaty aktywacyjnej, opłat stałych ani żadnych ukrytych kosztów – przedsiębiorca od początku wie, na czym stoi.

Rozpoczęcie sprzedaży na EmpikPlace jest równie proste, m.in. dzięki integracji ze wszystkimi topowymi platformami, takimi jak IdoSell, Shoper, WooCommerce, Presta czy BaseLinker. Sprzedawcy mogą także liczyć na wsparcie opiekunów i techniczną pomoc zespołu, który odpowiada na ponad 95% pytań w ciągu 24h. Dodatkowo, na dedykowanej stronie Sprzedawcy znajdą odpowiedzi na często zadawane pytania, a także informacje o wszelkich zmianach czy nowościach. Ponadto, Empik uruchomił dedykowany kanał Youtube – Strefa Wiedzy EmpikPlace, gdzie eksperci platformy publikują tutoriale oraz przydatne materiały edukacyjne, tłumaczące w klarowny sposób kwestie wdrożenia i integracji, zarządzania sprzedażą czy promowania ofert. Dzięki temu każdy Sprzedawca, nawet nieznający dobrze modelu marketplace, bez problemu odnajdzie się na platformie EmpikPlace, a w razie jakichkolwiek wątpliwości znajdzie wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Wśród korzyści dla przedsiębiorców warto wymienić również możliwość udziału w programach Empik Premium. To już blisko 8 mln najbardziej lojalnych i aktywnych Klientów, co ma realne przełożenie na wzrost sprzedaży. Po dołączeniu do programu, Empik subsydiuje koszty dostawy zamówień (m.in. kurierem i do tysięcy punktów odbioru). Produkty takich Sprzedawców są lepiej widoczne na platformie i częściej wybierane przez Klientów, którzy nie muszą płacić za dostawę.

Liczba ofert stale rośnie

Na EmpikPlace dostępnych jest ponad 5 milionów ofert (+56% r/r), a miesięcznie przybywa ich nawet 200 tysięcy w 20 kategoriach i 300 podkategoriach. To m.in. Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Elektronika, AGD, Dziecko i Mama, Motoryzacja, Delikatesy. Kategorie są ciągle rozbudowywane, z uwzględnieniem potrzeb Sprzedawców. Najszybciej rozwija się Elektronika, która w czerwcu 2022 r. zanotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży rok do roku. Poza tym dynamicznie rozwijają się także kategorie: Zdrowie i Uroda (+110%) oraz Dom i Ogród (+100%). Natomiast o ponad 60% r/r urosła sprzedaż w kategoriach: Sport oraz Zabawki.

EmpikPlace – czy warto?

Kluczowa jest silna i atrakcyjna oferta oraz wysoki poziom obsługi klienta. Resztą zajmie się EmpikPlace, oferując indywidualne podejście, aktywnie działając w obszarze marketingu i aktywacji komercyjnej, ale też inwestując w narzędzia i technologie wspierające na co dzień Sprzedawcę.

Dowiedz się, jak w prosty sposób zacząć sprzedawać na platformie Empiku i poznaj pełną listę korzyści: Empik.com/empikplace

