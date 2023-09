Mały ZUS mocno w górę. "Historyczny wzrost"

W 2024 roku wzrośnie mały ZUS, który opłacają przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność lub powracający na rynek po minimum pięciu latach przerwy. Wzrost składek przy mały ZUS-ie ma związek z podwyższeniem pensji minimalnej.

Podstawa składek, bez składki zdrowotnej, wynosi dla małego ZUS 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. W pierwszej połowie roku podstawa ta wynosiła 1047 zł, a składki od niej liczone - 331,26 zł miesięcznie. Od lipca 2023 r. podstawa wynosi 1080 zł, a składki - 341,72 zł.

Jak podał w czwartek premier Mateusz Morawiecki, od stycznia 2024 roku najniższa pensja będzie wynosiła 4242 złote, a od lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 złotych brutto.

Mały ZUS - składki w 2024 roku

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez firmę inFakt, wysokość składek w ramach tzw. małego ZUS wzrośnie o około jedną piątą (w porównaniu do analogicznych okresów tego roku). "To będzie historyczny wzrost składek ZUS" - pisze inFakt w mediach społecznościowych.

Od stycznia 2024 roku podstawa składki wzrośnie do 1273 zł. To oznacza, że składki, bez składki zdrowotnej, za okres od stycznia do czerwca wyniosą 402,65 zł miesięcznie. To o 71,39 zł więcej niż w analogicznym okresie bieżącego roku.

Zaś po drugiej podwyżce, od lipca 2024 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1290 zł. To oznacza, że za okres od lipca go grudnia 2024 należność wyniesie 408,16 zł miesięcznie. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. wzrost wyniesie 66,44 zł.

Składka zdrowotna z górę

InFakt zwraca też uwagę, że do powyższych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania.

W przypadku osób rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, a osób rozliczających się metodą podatku liniowego - 4,9 proc. dochodu. Przy czym - to dodatkowy warunek - składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku jest to więc co najmniej 314,10 zł miesięcznie.

W przyszłym roku wysokość składki minimalnej wyniesie od stycznia 381,78 zł (o 67,68 zł więcej niż obecnie), a od lipca - 387 zł.

Mały ZUS

Mały ZUS to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy (tzw. B2B).

Z preferencyjnej wysokości składek ZUS można skorzystać przez 24 miesiące. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu okresu uprawniającego do małego ZUS-u.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes