Przedsiębiorco, zegar tyka. Ostatnie godziny na skorzystanie z ulgi

Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć korzystać z Małego ZUS plus i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Te osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

ZUS w środowym komunikacie podkreśla, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z Małego ZUS-u plus, a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się do ulgi. - Zrobią to, dokonując wyrejestrowania z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłaszając się z kodem właściwym dla Małego ZUS-u plus, czyli rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Osoby, które korzystały z ulgi w 2023 r. i nadal spełniają warunki w 2024 r., nie muszą zgłaszać się ponownie – wskazuje, cytowany w komunikacie, rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Mały ZUS plus kto i jak może z niego skorzystać?

Jak dodaje, jeśli płatnik składek spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2024 r., np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z "preferencyjnych składek" na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do ulgi dokonuje w ciągu siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Każdy korzystający w styczniu z Małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

