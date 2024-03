Limit płatności gotówkowych. Minister finansów zabiera głos

Minister finansów uznaje ograniczenia za zasadne

Na pytanie o to, czy rząd popiera te zmiany minister Domański stwierdził, że "w aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwidację istniejących luk i uszczelnienie aktualnych regulacji, a co za tym idzie, utrudniające działalność przestępczą w tym obszarze".

Kogo będą dotyczyły ograniczenia?

W unijnym porozumieniu założono, że limit będzie wynosić 10 tys. euro, ale państwa członkowskie mogą zastosować niższe progi. I chociaż minister nie stwierdził jasno jakie progi będą ostatecznie obowiązywać ("wymaga to dalszej analizy"), to zauważył, że to ograniczenie "nie znajdzie zastosowania do płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi oraz do płatności dokonywanych w placówkach instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych".