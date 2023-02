Duży wzrost liczby wyrejestrowanych firm

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat firm zarejestrowanych w Polsce. Na koniec stycznia 2023 roku w rejestrze REGON było niemal 5 milionów podmiotów gospodarki narodowej. Mamy wprawdzie do czynienia ze wzrostem, o 0,1 procent, w stosunku do poprzedniego miesiąca i 3,4 procent w stosunku do stycznia poprzedniego roku, ale jednocześnie w ciągu miesiąca wyrejestrowano ponad 30 tysięcy firm.