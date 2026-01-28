Rewolucja dla firm. To "może prowadzić do opóźnień w płatnościach"

Logo TVN24
Choć stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur przez mniejsze firmy ma być obowiązkowe od kwietnia, to w praktyce przynajmniej część z nich do rządowej aplikacji będzie musiała zalogować się wcześniej. Wiele zależy od postępowania większych przedsiębiorstw, a to, jak pokazuje przykład Orlenu, może się zmieniać.
Teoretycznie harmonogram jest jasny: największe firmy stosują KSeF od lutego, mniejsze od kwietnia, a mikroprzedsiębiorcy dopiero od 2027 roku. W 2026 roku nie będzie też kar. Można by więc uznać, że mniejsze podmioty mają jeszcze czas na zapoznanie się z systemem. Jest jednak gwiazdka - obowiązek dotyczy wystawiania faktur, ich odbieranie to oddzielna kwestia.

Dobrym przykładem jest zamieszanie wokół zasad wystawiania faktur przy tankowaniu na stacjach Orlenu. Spółka właśnie wydała komunikat w tej sprawie.

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
