Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla firm

100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"

faktury shutterstock_2205886299
Wchodzi Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Źródło: TVN24
Krajowy System e-Faktur działa stabilnie. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski potwierdził, że mimo obaw, nie odnotowano żadnych poważnych zakłóceń. Z platformy skorzystało już kilkaset tysięcy osób.

Jak poinformował w radiu Tok FM Standerski, pierwszego dnia działania systemu skorzystało z niego kilkaset tysięcy osób.

- Wielu się obawiało czy system wytrzyma, ale wszystko działa, można się logować i załatwiać sprawy online - powiedział Standerski. Jak dodał, wszystkie funkcjonalności KSeF są dostępne.

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"

Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"

Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF

Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF

Prawo

Etapy wdrażania KSeF

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

OGLĄDAJ: Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA

Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
WYDANIE SPECJALNE

OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KSeFfakturaMinisterstwo Finansów
Zobacz także:
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
Najnowsze
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
Pieniądze
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
Handel
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
Ze świata
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
Ze świata
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
Tech
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od niedzieli nowe opłaty na drogach
Moto
shutterstock_1901005918
Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Błędne faktury od PGE Obrót
Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"
Dla firm
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrana w Lotto drugi raz z rzędu
Pieniądze
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
pap_20240118_1KH
Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść
Moto
Huta Miedzi Legnica
Gwałtowny spadek akcji po wpisie posła. Urzędnicy badają sprawę
Z kraju
GettyImages-1821107484
Najbogatszy człowiek na świecie w dokumentach Epsteina. "Planujesz jakieś imprezy?"
Ze świata
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej
Turystyka
Podobno to kobiety są winne niskiej dzietności. Ale to polski rząd nie chce refundować in vitro
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"
Z kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie, handel złotem, biżuteria
Złoto na ulicach Dubaju. Tak Emiraty finansują wojnę domową
Ze świata
AI Slopy zalewają social media
Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
W USA rozpoczął się kolejny shutdown
Ze świata
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
Najnowsze
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
Z kraju
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
Z kraju
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica