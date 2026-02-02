100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"

Wchodzi Krajowy System e-Faktur (KSeF) Źródło: TVN24

Jak poinformował w radiu Tok FM Standerski, pierwszego dnia działania systemu skorzystało z niego kilkaset tysięcy osób.

- Wielu się obawiało czy system wytrzyma, ale wszystko działa, można się logować i załatwiać sprawy online - powiedział Standerski. Jak dodał, wszystkie funkcjonalności KSeF są dostępne.

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Etapy wdrażania KSeF

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

