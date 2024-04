"Polskim firmom groził paraliż". Rząd szykuje pilną zmianę

Fatalnie przygotowany przez poprzednią ekipę

"Serwery najprawdopodobniej czasowo padną"

- Oczywiście wszystkie (zmiany - red.) są zapowiadane jako upraszczające, ale samo wdrożenie zawsze jest problematyczne. Moja perspektywa jest więc taka, że - niezależnie od tego, kiedy KSeF zostanie wprowadzony - serwery najprawdopodobniej czasowo padną, będzie dużo błędów w deklaracjach, a księgowe będą się denerwować, bo są zobowiązane do rozliczenia faktur w terminie - powiedział. - Trudno jednak kłócić się z zasadnością tej idei, bo odchodzenie od papieru, informatyzacja i przyspieszenie przesyłu danych oraz ustandaryzowanie formatu faktur to kierunek bezwzględnie pomocny dla przedsiębiorców. (...) Wciąż największą bolączką w księgowości są faktury zakupowe, ponieważ istnieją głównie dwa rozwiązania (ich księgowania - red.): albo są wpisywane, albo skanowane. Niestety obecnie ze względu na różne formaty faktur, w tym drugim przypadku konieczne jest "nauczenie" skanera, jak powinien czytać fakturę. Ustandaryzowanie formatu faktur tak, aby miały one te same dane w tym samym miejscu, byłoby bardzo pomocne oraz upraszczające i przyspieszające pracę - dodał. Zdaniem Bieleckiego istnieją dwie przyczyny obaw, które mogą zniechęcać do wprowadzenia obowiązku stosowania KSeF-u - jedna to konieczność zrezygnowania z przyzwyczajeń, a druga wynika z ewentualnych kłopotów w czasie wdrożenia. Jak zaznaczył, aby się rozwijać i automatyzować, wprowadzenie jednolitego systemu jest wskazane. W przypadku samego wdrożenia, trzeba jednak przygotować się - ze względu m.in. na znaczną skalę - na możliwość wystąpienia problemów - zaznaczył.