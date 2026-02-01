Logo TVN24
Biznes
Ruszył Krajowy System e-Faktur

Źródło: TVN24
W niedzielę wystartował Krajowy System e-Faktur, który służy do wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur w obrocie z innymi przedsiębiorcami. Na początku system obejmuje ponad cztery tysiące największych firm.

W pierwszym etapie system obejmuje te firmy, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Jest ich w Polsce - według szacunków Ministerstwa Finansów - ok. 4,2 tys.

Maja Piotrowska

Stopniowe wdrażanie systemu e-Faktur

W drugim etapie, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Czyli chodzi o przedsiębiorców, którzy na rzecz innych przedsiębiorców wystawiają faktury o wartości ponad 10 tys. zł. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

Czego nie obejmuje KSeF?

KSeF w roku 2026 nie obejmie także tzw. faktury uproszczonej w postaci paragonu, czyli takiej sprzedaży, która została udokumentowana w postaci paragonu, w którym sprzedawca umieścił NIP nabywcy i której wartość nie przekroczy kwoty 450 zł lub euro. Jednak taka sprzedaż będzie polegała KSeF od początku 2027 r. Również w przypadku faktur papierowych wystawianych przy pomocy elektronicznych kas fiskalnych został utrzymany okres przejściowy, który kończy się wraz z 2026 r.

System KSeF nie jest obowiązkowy dla faktur konsumenckich, czyli wystawianych przez firmy na rzecz odbiorców indywidualnych. Faktury za prąd, gaz itd. mogą być wystawiane na starych zasadach, aczkolwiek przepisy umożliwiają firmom dobrowolne skorzystanie z KSeF w przypadku dokumentowania sprzedaży na rzecz konsumenta.

Źródło: PAP

Źródło: PAP

