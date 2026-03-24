Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"

Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to Źródło: TVN24

Jak pisze "Rz", "eksperci zalecają umiar w zdradzaniu firmowych sekretów".

Resort wyjaśnia

To nie kontrola, chcemy tylko "towarzyszyć podatnikom w procesie dostosowania się do zmian" - tak Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytania "Rzeczpospolitej" w sprawie telefonów do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.

"I zapewniło, że na razie nie ma się czego obawiać, bo sankcje za niestosowanie nowego systemu wejdą dopiero w 2027 r." - opisuje dziennik.

Ministerstwo przekonuje, że podejmowane działania, w tym kontakty telefoniczne, nie mają charakteru weryfikacyjnego ani kontrolnego.

"Rozmowy prowadzone są w formule partnerskiej (…) Nie służą sprawdzaniu, którzy podatnicy przystąpili do KSeF, ani egzekwowaniu obowiązków. Ich istotą jest wsparcie informacyjne i praktyczne" - czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

Eksperci ostrzegają

"Co na to doradcy podatkowi? Przede wszystkim zalecają umiar w przekazywaniu firmowych sekretów fiskusowi" - pisze gazeta.

- Z doświadczeń z kontaktów ze skarbówką wynika, że informacje zdobyte w luźnych rozmowach z podatnikami są potem wykorzystywane przeciwko nim - uzasadnia Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

Kogo dotyczy KSeF

KSeF działa od początku lutego. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

Opracowała Paulina Karpińska/kris