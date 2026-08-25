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Dla firm

"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Liczba firm z milionowymi długami przekroczyła tysiąc, a ich łączne zaległości sięgają już kilku miliardów złotych - wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów.

W Krajowym Rejestrze Długów znajduje się obecnie 1 075 przedsiębiorstw z długiem na łączną kwotę co najmniej 1 mln zł. Na ich kontach widnieje 38 tys. niezapłaconych zobowiązań na łączną kwotę w sumie ponad 2,36 mld zł. Jeszcze w maju ub.r. było to ponad 1,7 mld zł.

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Średnia wysokość zadłużenia

Zgodnie z wyliczeniami KRD, na jednego dłużnika z przynajmniej milionowym długiem przypada średnio ok. 2,2 mln zł zaległości. Najwięcej, bo 328 firm ma zobowiązania wobec jednego wierzyciela, 503 przedsiębiorstwa nie zapłaciły od dwóch do pięciu kontrahentom. Obie te grupy stanowią łącznie 77 proc. dłużników. Rekordzista ma z kolei zaległości wobec 38 wierzycieli.

- Przekroczenie granicy tysiąca dłużników-milionerów jest niepokojącym sygnałem, zwłaszcza że jeszcze mocniej rośnie kwota, jaką mają do oddania - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Adam Łącki.

Jak zaznacza, "milionowe zaległości najczęściej nie powstają z dnia na dzień, lecz kumulują się wraz z kolejnymi nieuregulowanymi zobowiązaniami".

Wśród dłużników z ponad 1 mln zł zaległości dominują spółki prawa handlowego, których jest 735. Ich łączne zadłużenie wynosi ponad 1,74 mld zł i mają do uregulowania ponad 29 tys. zobowiązań. Ponadto 340 jednoosobowych działalności gospodarczych ma łącznie ponad 616,2 mln zł zadłużenia. W tym przypadku chodzi o 9 222 nieuregulowane zobowiązania.

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Branże z największą liczbą zadłużonych firm

Najwięcej dłużników-milionerów działa w handlu, gdzie jest ich 263. W przypadku przetwórstwa przemysłowego takich firm jest 161, w segmencie transportu i gospodarki magazynowej to 152 przedsiębiorstwa, a w budownictwie - 150. Wartość zadłużenia tych biznesów wynosi:

  • w handlu 489 mln zł,
  • w budownictwie 378 mln zł,
  • w przemyśle 357 mln zł,
  • w transporcie 275 mln zł.

Firmy z długiem powyżej miliona zł najwięcej są winni podmiotom finansowym i zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Banki, firmy leasingowe i faktoringowe, firmy pożyczkowe, fundusze sekurytyzacyjne mają do odzyskania łącznie ponad 1,04 mld zł, czyli 44,3 proc. całego ich zadłużenia.

Z raportu wynika również, że 328 przedsiębiorstw, które mają tylko jednego wierzyciela, jest zadłużonych łącznie na 828,1 mln zł. To średnio ponad 2,5 mln zł na firmę.

Firmy mające od dwóch do dziewięciu wierzycieli są zadłużone średnio na nieco ponad 2 mln zł. Ponadto 222 dłużników-milionerów ma nieuregulowane zobowiązania wobec jednoosobowych działalności gospodarczych, a łączna kwota należności, na którą czekają prowadzący je przedsiębiorcy to 113 mln zł.

Najwięcej firm z długiem ponad 1 mln zł działa w Warszawie - jest to 218 takich przedsiębiorstw. Mają one łącznie ponad 513 mln zł zaległości.

Źródło: PAP
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Tagi:
Przedsiębiorstwadługi
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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