Mija ważny termin dla wielu firm. Zostało kilka godzin

Poniedziałek to ostatni dzień na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku przez przedsiębiorców działających w kulturze - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązujące od 26 stycznia br. rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z), firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów (kody PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z) oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.

Zwolnienie ze składek ZUS - komu przysługuje?

Umorzenie przysługuje w sytuacji spadku przychodów z tej działalności o co najmniej 75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z tym samym miesiącem roku 2019. Podmiot musiał też być zgłoszony jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe, jeśli nie był zwolniony z obowiązku ich przekazywania do ZUS.