Zwolnienie z opłacania składek. Ostatni moment na złożenie wniosku do ZUS

Tak zwana tarcza 6.0 rozszerzyła możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku na kolejnych przedsiębiorców. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Zwolnienie ze składek ZUS

Od 30 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

"Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek musi trafić elektronicznie do ZUS do 15 stycznia 2021 roku" - czytamy w informacji na stronie Zakładu.