Ulga w ZUS dla samozatrudnionych, ale nie dla wszystkich. Eksperci wyjaśniają

Uchwalone przez Sejm zwolnienie ze składek na ZUS dla samozatrudnionych o dochodach poniżej do 7 tysięcy złotych obejmie tych, którzy takie dochody uzyskali w lutym bieżącego roku - informują eksperci. Tych, którzy zarobili mniej lub w ogóle, ale w kolejnych miesiącach, ulga już nie obejmie.

Jak tłumaczył podczas prac nad projektem w Sejmie minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber, propozycje rządu zmierzały do tego, by zwolnieniem ze składek na ZUS objąć także samozatrudnionych, których przychody przekraczają 300 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 15,6 tysiąca złotych. Obecnie przekroczenie tego limitu wyklucza ze zwolnienia z ZUS. Podobną zmianę wprowadzono w przypadku postojowego.

- Wielu przedsiębiorców mówiło: mam sytuację, w której mój przychód to jest nawet 30–40 tysięcy złotych, ale mój dochód to dzisiaj raptem 2 tysięcy złotych, 3 tysięcy złotych, czy 4 tysięcy złotych - uzasadniał minister.

Zaznaczył, że rząd wprowadza impuls, żeby zachęcać przedsiębiorców do aktywności, aby mogli kontynuować pracę. - Jeżeli ten dochód nie jest wyższy niż 7 tysięcy złotych, a przychód został przekroczony nawet o 15 600 złotych, to będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u - zapewniał w Sejmie.

Limit dochodów

Z przepisów wynika, że zwolnienie ze składek adresowane jest tylko do przedsiębiorców, których przychody w danym miesiącu przekroczyły wspomniany limit, a dochody - w lutym br. - były niższe niż 7 tysięcy złotych. To oznacza, że przedsiębiorca, który nie spełniał kryteriów dochodowych w lutym, ale stracił dochody w późniejszych miesiącach, nie dostanie ulgi. Ponadto, regulacja mówi o zwolnieniu za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku.