Dopłaty do wynagrodzeń oraz dotacje dla firm. Tarcza branżowa przedłużona

Od poniedziałku przedsiębiorcy mogą wnioskować o dopłatę do wynagrodzeń pracowników oraz dotację do 5 tysięcy złotych. W życie weszło rozporządzenie przedłużające tak zwaną tarczę branżową na marzec i kwiecień. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy z 63 rodzajów działalności gospodarczej ujętych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kto może skorzystać z pomocy?

Firmy muszą też wykazać 40-proc. spadek przychodów. Chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku.

Z rządowych szacunków wynika, że pomoc trafi nawet do 420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln osób.

Cztery instrumenty

- dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS. Wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń można składać do 30 czerwca 2021 roku,