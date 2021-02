Młode firmy mogą skorzystać z pomocy. Jest rozporządzenie

Firmy, które powstały dopiero w 2020 roku, mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników - wskazało biuro rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. To efekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów, które daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 roku.