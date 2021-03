Pracodawca ma pokryć koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Główne założenia projektu

Z powodu epidemii COVID-19 zmianom uległo nasze życie zawodowe - wielu Polaków rozpoczęło pracę w systemie pracy zdalnej - zwrócił uwagę Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej w interpelacji skierowanej do ministra rozwoju, pracy i technologii. Poseł zapytał o trwające prace nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. Jest odpowiedź resortu, który podał główne założenia projektu.

Praca zdalna jest pojęciem nieformalnym, bo niewystępującym w Kodeksie pracy. To wykonywanie powierzonych przez pracodawcę obowiązków poza siedzibą firmy, na przykład we własnym mieszkaniu. Rząd zapowiedział wpisanie na stałe pracy zdalnej do Kodeksu pracy.