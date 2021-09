PIE: 86 procent firm skorzystało z tarczy antykryzysowej

86 procent firm skorzystało z rozwiązań tarczy antykryzysowej - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponadto Instytut wskazał, że większość przedsiębiorstw skorzystała z więcej niż jednego instrumentu. Najwyżej ocenione zostało zwolnienie ze składek ZUS - był to najczęściej wybierany rodzaj wsparcia.

Tarcza antykryzysowa - ile firm skorzystało?

Jak przypomniano, aby "złagodzić gospodarcze skutki kryzysu pandemicznego w 2020 r., rząd przygotował i uchwalił pakiet pomocy składający się łącznie z sześciu Tarcz Antykryzysowych oraz Tarczy Finansowej 1.0.". Autorzy raportu zastrzegli, że nie jest on pełną ewaluacją Tarczy Antykryzysowej. "Długofalowa efektywność poszczególnych instrumentów pomocowych dopiero się uwidoczni, a proces ratowania gospodarki i wychodzenie z recesji cały czas trwa" - podkreślono.

PIE koncentruje się na podsumowaniu działań państwa w okresie od wybuchu pandemii w marcu 2020 r. do końca 2020 r., kiedy ogłoszono Tarczę 6.0. "Działania w ramach Tarczy Antykryzysowej analizujemy jedynie w perspektywie działań z 10 miesięcy 2020 r. oraz tych jej celów, które dotyczą rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw" - napisano.

Pomoc w państwach Unii Europejskiej

Zdaniem autorów raportu Tarcza Antykryzysowa pomogła "skutecznie zamortyzować uderzenie kryzysowe, co pokazały dane makroekonomiczne za ubiegły rok". Przypomniano m.in., że deficyt finansów publicznych wynosił w 2020 r. -7,0 proc., czyli o 2,5 pkt. proc. mniej niż prognozowany na wiosnę 2020 r. przez Komisję Europejską, a dług publiczny 57,5 proc., czyli o 1 pkt. proc. mniej niż wskazywała prognoza KE. Z kolei bezrobocie sięgnęło 3,4 proc. - o 4,1 pkt. proc. mniej niż prognoza KE z wiosny 2020 r.. "Poprawił się też wskaźnik zatrudnienia, który po spadku na wiosnę 2020 r. rósł w kolejnych miesiącach i pod koniec roku przekroczył poziom sprzed pandemii" - zaznaczono. Dodano, że liczba upadłości firm w 2020 r. (587) była porównywalna z liczbą z 2019 r. (586), "a nawet nieco mniejsza w stosunku do lat 2017-2018 (591-615)".

Stwierdzono, że pomoc udzielona w ramach Tarczy Antykryzysowej pozwoliła uniknąć istotnego wzrostu krótkookresowego zadłużenia firm, które średnio oscylowało od 1 pkt. proc. do 3 pkt. proc. "W 2020 r. zmniejszył się też odsetek firm z brakiem płynności finansowej z 19 proc. na początku pandemii do 3-6 proc. w pozostałych kwartałach roku" - zauważono. W raporcie podkreślono, że Polska należy do grupy krajów (obok Włoch, Danii i Finlandii), charakteryzującej się relatywnie wysoką efektywnością wydatków pomocowych zarówno względem wsparcia pracowników, jak i przedsiębiorstw.