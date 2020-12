Zwolnienie ze składek za listopad. ZUS przypomina o obowiązku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, ze przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Zwolnienie ze składek przewiduje tak zwana tarcza branżowa 6.0, którą podpisał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał ustawę, która wprowadza tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku dla płatników działających pod określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na liście jest łącznie kilkadziesiąt kodów. Są to m.in. o sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, a także działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

"Chcemy, aby z nowej odsłony tarczy skorzystało jak najwięcej firm. Dlatego przypominamy o złożeniu deklaracji rozliczeniowych. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy oczekują nowej odsłony tarczy tak zwanej 6.0. Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, dyrektor departamentu realizacji dochodów w centrali ZUS Agata Wiśniewska-Półtorak.

O zwolnienie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca br. i przychód z tej działalności uzyskany w listopadzie był niższy co najmniej o 40 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem.