Firmy mają zaoszczędzić na podatkach. Decyzję otrzymało trzy czwarte z nich

- Do tej pory umorzyliśmy około 30 miliardów złotych, przy czym średnio jest to około 63 procent kwoty, którą przedsiębiorca otrzymał – powiedział wiceszef PFR. Dodał, że prawie 40 tys. firm uprawnionych jest do zatrzymania 100 proc. wsparcia i są to głównie przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte wprowadzonymi w wyniku pandemii ograniczeniami, działające pod 54 kodami PKD.