Firmy pod lupą fiskusa. Wcześniej dostały pomoc od państwa

Fiskus sprawdzi firmy, które otrzymały wsparcie od państwa. Za wybór przedsiębiorstw do kontroli odpowiada algorytm. Na razie do skarbówki są przekazywane dane ponad 100 podmiotów - informuje "Rzeczpospolita".

"Przygotowaliśmy specjalny algorytm"

- Zgodnie z zapowiedziami przygotowaliśmy specjalny algorytm, który na podstawie siedmiu różnych zmiennych typuje przedsiębiorców do kontroli. Pierwsze ponad 100 firm zostało już wytypowanych, a ich dane są właśnie przekazywane do KAS w celu weryfikacji - potwierdza dla "Rz" Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dodaje, że kolejne cztery tysiące przedsiębiorców za sprawą algorytmu znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która będzie podlegała głębszej analizie w PFR.

Marczuk przypomina, że wszystkich firm, które otrzymały wsparcie, jest 346 tys. - Rzetelne nie mają się czego obawiać. Nawet to, że trafiły na listę do kontroli, nie musi oznaczać, że doszło do nieprawidłowości - zapewnia wiceprezes PFR.