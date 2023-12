Donald Tusk zapowiada kasowy PIT. Co to oznacza?

Kasowy PIT. Co to jest?

Odniosła się do tego Małgorzata Samborska z Grand Thornton we wpisie na blogu. "Po takiej hasłowej wypowiedzi możemy się jedynie domyślać, że chodzi o zmianę zasad powstania przychodu u osób fizycznych rozliczających podatek PIT" - wyjaśnia.

Mechanizm ulgi na złe długi

Doradczyni zauważa jednak, że "rozwiązanie to nie jest idealne". Po pierwsze korekta przychodu może nastąpić dopiero po 90 dniach. Co oznacza, że do momentu jej złożenia prowadzący własną działalność musi wykazywać wyższy przychód do opodatkowania. W zależności od sposobu jego rozliczenia z fiskusem może być zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek od tej wyższej kwoty.