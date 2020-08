Milionowa kara za pracownika. Nowy projekt ministerstwa

"Nie będzie wcale restrykcyjna"

- Nie będzie wcale restrykcyjna. To ustawa dla zwykłych ludzi i dla przedsiębiorców. W tej kolejności. Dla nas wszystkich – powiedział. Ministerstwo przekonuje, że nie chodzi o wpływy do budżetu państwa z nakładanych kar - istotą jest to, by największe firmy zaczęły w końcu dbać o konsumentów i środowisko naturalne.

"Kto więc zapłaci? Na przykład duża firma kanalizacyjna, która spuści ścieki do rzeki. Przedsiębiorca transportowy, którego autokar rozbije się wskutek złego stanu technicznego, w wyniku czego ucierpią pasażerowie. Albo – jak to było we Francji – firma kurierska za to, że jej pracownik zgwałcił klientkę; wcześniej bowiem do menedżerów spółki docierały sygnały o jego niepokojących zachowaniach" - wylicza gazeta.