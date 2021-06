Czym są inkubatory przedsiębiorczości? Sprawdź, kiedy warto z nich skorzystać

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to często duże wyzwanie. Tym, którzy mają już pomysł na swój biznes, ale nie mają jeszcze doświadczenia, swoją pomoc oferują tak zwane inkubatory przedsiębiorczości. Czym są inkubatory przedsiębiorczości i kiedy warto z nich korzystać?

Inkubator przedsiębiorczości - co to jest?

Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty, które oferują wszechstronną pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Mogą mieć różną formę prawną: najczęściej to organizacje pozarządowe, fundacje lub stowarzyszenia.

Zadaniem inkubatorów przedsiębiorczości jest udzielenie wszechstronnej pomocy początkującym przedsiębiorcom. Ich oferta skierowana jest do wszystkich, którzy mają już swój pomysł na biznes, ale nie mają praktycznego doświadczenia. Skorzystać z niej mogą zarówno studenci i doktoranci, jak też założyciele start-upów czy początkujący przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc inkubatorów przedsiębiorczości nie jest ograniczona do konkretnych branż, choć nie w każdej sprawdzi się równie dobrze. Doskonale sprawdza się m.in. w zakresie rozpoczynania funkcjonowania sklepów online lub działalności jako informatyk czy grafik komputerowy, znacznie mniej natomiast przy dużych projektach czy działalnościach wymagających specjalnych koncesji lub pozwoleń.

W założeniu pomoc inkubatora trwa aż do czasu osiągnięcia przez nowy biznes stabilnej pozycji rynkowej. W praktyce z inkubatorów korzysta się od kilku miesięcy do kilku lat – w zależności od indywidualnego przypadku różna jest opłacalność tej pomocy.

Dwa sposoby pomocy

Inkubator przedsiębiorczości – czy warto?

Inkubatory przedsiębiorczości to atrakcyjne rozwiązanie dla wielu rozpoczynających samodzielną przygodę z biznesem. Pozwalają one na komfortowe przetestowanie naszego pomysłu na biznes zanim rozpocznie się działalność na własne ryzyko.

Przede wszystkim to profesjonalne doradztwo, które umożliwia młodemu przedsiębiorcy skupienie się na swoim biznesplanie. Inkubator przedsiębiorczości może m.in. wziąć na siebie prowadzenie całej księgowości, zapewnić kompleksową opiekę prawną, pomagać w tworzeniu pism i wniosków, a nawet radzić sobie w przypadku nieprzewidzianych komplikacji np. pozwów sądowych.

Usługi inkubatorów nie są też darmowe. Ponieważ pomoc ta jest kierowana do osób dopiero rozpoczynających działalność, ich ceny najczęściej nie są jednak wygórowane i nie przekracza kilkuset złotych miesięcznie. Co więcej, usługi te mogą być wykupywane krótkoterminowo, można więc zdecydować się na pomoc jedynie przez kilka pierwszych miesięcy, które z reguły są najtrudniejszym okresem dla nowej działalności gospodarczej.

Należy również pamiętać, że choć pomoc inkubatora przedsiębiorczości może być nieocenioną pomocą przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie, to nie zastąpi ona nas całkowicie. Kluczem do sukcesu jest bowiem przede wszystkim przemyślany biznesplan, jasna wizja naszej działalności oraz odpowiednie zaangażowanie. A wszystko to nadal zależy przede wszystkim od samego przedsiębiorcy.