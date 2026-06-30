Dla firm Zawieszenie firmy w aplikacji. Ważne nowości w mObywatelu Wiktor Knowski |

Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

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"Wystarczy wypełnić krótki cyfrowy wniosek w aplikacji, podpisać go profilem zaufanym i wysłać. Zgłoszenie trafia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wprost z mObywatela" - czytamy w komunikacie prasowym resortu cyfryzacji.

- Im mniej czasu przedsiębiorca traci na formalności, tym więcej może poświęcić na rozwój swojej firmy. Zawieszenie działalności, jej wznowienie, zarządzanie pełnomocnikami - to wszystko jest teraz dostępne bezpośrednio w mObywatelu. Wspieramy polskich przedsiębiorców - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

mObywatel. Nowe funkcje usługi Firma

Usługa Firma już wcześniej umożliwiała zakładanie pierwszej działalności gospodarczej poprzez wysłanie wniosku CEIDG-1 bezpośrednio z aplikacji, sprawdzanie danych firmy oraz pobieranie zaświadczenia z CEIDG.

"Najnowsze funkcje pozwalają przedsiębiorcy zawiesić działalność gospodarczą na czas określony lub nieokreślony oraz wznowić ją po okresie zawieszenia. Użytkownik może dostosować wskazane wcześniej daty zmiany statusu firmy, w tym termin planowanego zawieszenia działalności, albo całkowicie z niego zrezygnować. Wszystko to za pośrednictwem telefonu i prostych wniosków dostępnych w aplikacji" - przekazał resort.

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Dzięki nowości w mObywatelu:



✅ zawiesisz jednoosobową działalność… pic.twitter.com/hfz7zVYGLF — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) June 29, 2026 Rozwiń

Te działania możemy wykonać bezpośrednio w aplikacji, a odpowiednie wnioski trafiają prosto do CEIDG. Po akceptacji wniosku przez urząd zobaczymy w usłudze Firma zaktualizowany status swojej działalności gospodarczej. Z usługi skorzystać mogą osoby pełnoletnie posiadające polskie obywatelstwo, które mają dodany mDowód w aplikacji i mają aktywny profil zaufany.

Usługa Firma. Edycja listy pełnomocników

Nowością jest również widoczny w usłudze Firma skrót o nazwie Pełnomocnicy. "Użytkownik może dzięki niemu otworzyć listę przypisanych do działalności gospodarczej pełnomocników i prokurentów, według danych w CEIDG. Jeśli w tej roli występuje osoba prawna, na liście w aplikacji widoczny będzie także jej numer KRS" - tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

>>> mObywatel z nową funkcją. Nie każdy ją już zobaczy

Aplikacja umożliwia od teraz swobodne usuwanie z listy pełnomocników i prokurentów. Po naciśnięciu "Usuń" obok wybranego nazwiska lub nazwy i potwierdzeniu decyzji aplikacja wyśle podpisany podpisem zaufanym wniosek do CEIDG.

"Firma to usługa na miarę współczesnego biznesu. Wspiera przedsiębiorczość przez dostarczanie narzędzi do łatwego zarządzania działalnością gospodarczą. Użytkownik mObywatela ma pod ręką rozwiązania, które pomagają mu realizować kluczowe operacje szybko, pewnie i bez zbędnych formalności. Tak ważna dla biznesu elastyczność i oszczędność czasu stają się więc faktem dzięki usłudze Firma w aplikacji mObywatel" - ocenia resort.

Wymienione nowości wdrażane są od wersji 4.85.0 aplikacji mObywatel.

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