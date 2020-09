Premier zapowiada zmiany dla przedsiębiorców. Mają powstać "dziesiątki tysięcy miejsc pracy"

Rząd mimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią podniesie próg dla możliwości rozliczenia się za pomocą estońskiego CIT do obrotów 100 milionów złotych - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Jak powiedział premier, od 1 stycznia 2021 r. rząd zamierza rozszerzyć możliwość rozliczania się według zasad estońskiego CIT z 50 mln zł do 100 mln zł obrotów. Zdaniem Morawieckiego, przyczyni się to do powstania "dziesiątek tysięcy miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie sektorach".